Киевский метрополитен отказывается от зеленых карт: Как теперь оплатить проезд

Зеленые карточки будут действовать до 31 марта 2021 года

Киевский метрополитен с апреля 2021 года больше не будет принимать зеленые транспортные карты для оплаты проезда. Использовать поездки можно до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

Согласно сообщению, прекращается работа сервисных центров подземки. Оплатить проезд в метро можно с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard) или разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).

Чтобы воспользоваться электронным билетом, можно купить одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой (экономия до 1,5 гривны на каждой поездке). Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена или в терминалах самообслуживания на станциях метрополитена.

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно в приложении "Киев Цифровой" или в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

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Ранее сообщалось, что в Киеве станции метро "Быковня", "Лесничество" и "Старобориспольская" не будут построены из-за отсутствует необходимый пассажиропоток.