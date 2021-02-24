Киевская область получила 16 600 доз вакцины от коронавируса COVID-19
В регионе будут работать 23 мобильные бригады
В Киевской области начинается кампания прививок от коронавируса, региону было выделено 16 600 вакцин Oxford/AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
"Сегодня, 24 февраля 2021 года, Киевщина получила 16 600 вакцин Oxford/AstraZeneca. Соответственно в этот же день в области стартует и вакцинальная кампания. Начнется она на базе Броварской многопрофильной клинической больницы", - говорится в сообщении.
Также известно, что в области в первую очередь сделают прививки работникам мобильных бригад по иммунизации.
В дальнейшем на первом этапе вакцинируют 3657 медиков, работающих в больницах с пациентами с COVID-19.
Как отмечается, на первом этапе в области будут задействованы 23 мобильные бригады по иммунизации, которые проведут прививки медицинским работникам 27 госпитальных баз.
Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом CoviShield.