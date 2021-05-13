"Киевпастранс" и метро просят дать деньги или поднять цену на проезд до 21 грн

В киевском метро назвали, что чаще всего губят пассажиры Фото из открытых источников

На поддержку минимально необходимо 1 млрд 514 млн гривен

Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят киевского городского голову Виталия Кличко и Киевскую городскую раду поднять плату за проезд или выделить дополнительные средства из бюджета города для поддержки предприятий. Коллективное обращение коммунальных предприятий опубликовано на сайте Киевского метрополитена.

В частности, в Киевском метрополитене отметили, что в 2020 году пассажиропоток в метро сократился вдвое по сравнению с 2019 годом - до 279,5 млн пассажиров. За 4 месяца этого года метрополитен перевез всего 85,2 млн пассажиров. Такая ситуация привела к социальному напряжению на предприятии из-за риска задержки или невыплаты зарплаты.

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1 млрд 514 млн гривен, или пересмотре существующего тарифа на перевозку пассажиров", - подчеркивает Киевский метрополитен.

По расчетам предприятия, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Существующий тариф, который составляет 8 гривен, не пересматривался с 2018 года.

"Киевпастранс" сетует, что через карантинные ограничения пассажиропоток в наземном транспорте сократился на 39%, что привело к уменьшению доходов. В то же время выросли тарифы на электроэнергию для предприятия, стоимость воды, минимальная заработная плата, стоимость запасных частей, материалов и комплектующих частей.

"Экономически обоснованные тарифы на 2021 год такие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - а проезд на городской электричке", - подсчитали в "Киевпастрансе".

Также предприятие сетует на острый дефицит кадров из-за отставания средней зарплаты своих работников от средней зарплаты в Киеве.

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