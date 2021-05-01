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Киев вышел из красной зоны: Полный перечень послаблений и ограничений

Фото из открытых источников

Главное изменение - сегодня уже можно пользоваться общественным транспортом без спецпропусков

Киев с сегодняшнего дня ослабил карантинные ограничения, поскольку на днях город был перенесен из красной зоны в желтую.

Это, по словам мэра столицы Виталия Кличко, означает, что возобновляет работу в обычном режиме общественный транспорт, начинают работать заведения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. А с 5 мая столица возобновит учебный процесс в школах, садиках и вузах.

В то же время Киевская городская государственная администрация опубликовала перечень запретов, которые будут действовать с 1 мая:

  • проводить массовые мероприятия с участием более чем одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50%;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50%;
  • загруженность общественного транспорта более 50%;
  • проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях питания;
  • работа заведений общественного питания после 24:00 и до 07:00, кроме доставки и заказов навынос;
  • размещать в заведениях питания посетителей на расстоянии менее 2 метров между столами и более 4 человек за одним столом;
  • обслуживать посетителей без дистанции в очереди в 1,5 м и без масок;
  • деятельность учреждений по размещению (хостелов), кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
  • посещать учебное заведение, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или персонала;
  • проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием более одной группы (класса) и со зрителями;
  • деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей больше чем 1 человек на 10 кв. м, бассейнов — более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или свыше 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

Напомним, что Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям перевела столицу с 1 мая в "желтую" зону, однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

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