Киев с завтрашнего дня вводит ограничения для грузовиков на неопределенный срок

Ограничения будут действовать с 07:00 утра завтрашнего дня

Киевские власти решили ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение на въезд грузовиков начнет действовать завтра утром, 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook .

Как отмечается, в четверг и пятницу в Киеве прогнозируют сильный мокрый снег, метели и похолодание. Из-за непогоды с 07:00 утра завтрашнего дня будет действовать ограничение на въезд грузовиков в Киев.

"Ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будут пускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - пояснили в КГГА.

Кроме того, городские власти призывают жителей столицы не пользоваться личным транспортом во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных местах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

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Напомним, из-за сильного снегопада, который уже несколько дней продолжается в Киеве, был введен оперативное положение для общественного транспорта. Движение общественного транспорта с самого утра происходит с задержками.