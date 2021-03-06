Киев попал в "оранжевую" зону карантина

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В столице показателем госпитализаций сейчас составляет 60,2 на 100 тысяч населения, а должен составлять менее 60

Министерство здравоохранения отнесло город Киев к "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Согласно обновленным распределением, в список "красных" попали 4 области: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская. В то же время, "оранжевыми" стали Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области, а также город Киев.

Остальные области попали в "желтую" зону.

В частности, столица попала в "оранжевую" зону по показателю госпитализаций с подтвержденным COVID-19 или подозрением, который сейчас составляет 60,2 на 100 тысяч населения, а должен составлять менее 60.

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Напомним, за минувшие сутки, 5 марта, в Украине подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Житомирской (749), Винницкой (714), Киеве (682), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.