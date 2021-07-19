Киев поделили на парковочные зоны: что об этом известно

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Границы новых определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики

В Киеве утвердили новые парковочные зоны. Их границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O / D. Об этом сообщает прессслужба КГГА.

Зона И

Эта зона охватывает центр Киева и имеет самый высокий спрос на парковку.

Она расширилась до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобилей. Также создан "острова" И Зоны внутри II Зоны - в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади.

Зона II

Эта зона уменьшилась с 247 паркомплощадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. "Острова" ІІ Зоне также созданы внутри III Зоны - возле рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово".

Зона III

Это спальные районы с наименьшим трафиком. Определение новых зон опирается на профессиональный анализ данных от программного продукта Tomtom Move O/D - самого известного в мире источника статистики автомобильных поездок в крупных городах.

Компания "А+С Украина" использовала данные для расчета и обоснования зонирования спроса на парковочные места.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 4594, который предлагает расширить полномочия инспекторов по парковке.