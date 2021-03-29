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Критическая эпидситуация: Киев может закрыть школы, садики и остановить транспорт

КП "Київпастранс"

В КГГА обеспокоены, что сегодня дети 1-4 классов пошли в школу

В связи с критической ситуацией с коронавирусом в Киеве на время локдауна могут максимально усилить карантинные меры. В частности, полностью остановить транспорт и закрыть детские сады. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24" .

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - отметил он.

Чиновник добавил, что за последние две недели добавили более 1 тыс. койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполняемость на сегодня достаточно серьезная.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - подчеркнул Поворозник.

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Напомним, ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области хочет, чтобы столичная власть запретила их работу, поскольку введенные из-за усиленного карантина ограничения не позволяют осуществлять перевозки в полной мере.

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