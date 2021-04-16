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КГГА призвала религиозные общины приостановить массовые богослужения

Фото из открытых источников

Городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий перед Пасхальными праздниками

Киевская государственная городская администрация, накануне Пасхи, обратилась к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и организовать видеотрансляции. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства.

"Учитывая приближение праздников, городская власть обратилась к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительна. Город продлил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян – наша главная цель", – прокомментировал Мондриевский.

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Напомним, городские власти столицы готовят дополнительные карантинные ограничения в городе на период Пасхальных праздников для предотвращения дальнейшей вспышки COVID-19.

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