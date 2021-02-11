КГГА обжалует отмену переименования проспекта Бандеры

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Решение суда об отмене переименования приняли через 4 года после подачи иска

Власти Киева обжалуют решение Окружного административного суда об отмене переименования проспекта Степана Бандеры, который ранее назывался Московский. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба ведомства.

По словам чиновницы, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным. "Городская власть готовит апелляционную жалобу в отношении решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева отменил решение местных властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры. Суд постановил, что решение КГГА было незаконным.

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Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк.