Как получить спецпропуск на транспорт в Киеве: Инструкция

Руководитель предприятия должен запросить пропуска у директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

С понедельника, 5 апреля, проезд в наземном общественном транспорте и метро в Киеве будет осуществляться только по специальным пропускам . В КГГА рассказали , как получить спецпропуск.

Согласно сообщению, для того, чтобы получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте руководитель предприятия или организации должен направить письмо директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета. В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Контактному лицу будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.

При этом в КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц приниматься не будут.

К слову, письма с заявлением на получение спецпропуска необходимо подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж, или на электронную почту: [email protected]

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Напомним, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля общественный транспорт будет работать по специальным пропускам, которые будут выдаваться только работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, с понедельника закрываются все школы и детские сады.