Как передвигаться по Киеву во время локдауна: Альтернативы общественному транспорту

Киев сковали пробки Фото из открытых источников

Самыми актуальными вариантами являются электросамокат и велосипед

Из-за ограничений на проезд в общественном транспорте в Киеве снова наблюдается коллапс на дорогах. Поскольку пробки усилились есть смысл задуматься об альтернативном транспорте для передвижения. Об этом сообщает "24tv".

Как отмечается, если передвигаться нужно только в центре города, лучшим решением для этого будет электросамокат, который можно взять на прокат.

Для использования нужно загрузить соответствующее приложение и привязать платежную карту. Разблокировка стоит от 10 до 30 гривен. Минута использования в будни – от 3 до 5 гривен. В то же время, новый электросамокат стоит 10 – 20 тысяч грн.

Аin

Если есть желание сэкономить, крутя педали, в Киеве существует сервис, который предлагает прокат велосипедов. Стоимость разблокировки – 5 грн, каждая минут использования – 0,5 грн. Однако зона использования велосипедов также ограничена.

Фото из открытых источников

Впрочем, велосипед можно и приобрести. Однако цены на них подскочили: сейчас даже за старые модели продавцы просят не менее 100 долларов.

Также можно воспользоваться относительно новым сервисом Monocar, который объединяет водителей и пассажиров. Водитель задает маршрут и время выезда, а пассажиры могут присоединиться к нему по дороге. Для пассажиров это значительно дешевле, чем такси, а для водителей – возможность частично компенсировать затраты на топливо. Учитывая, что большинство людей ездят по одному и тому же маршруту каждый день - последующие поездки можно планировать уже без использования приложения.

Фото из открытых источников

А вот использование такси во время локдауна - настоящая лотерея. Во-первых, неизвестно кто ехал в машине до вас (не болел ли он на COVID-19), во-вторых – цена. Когда спрос велик, стоимость поездок очень сильно растет и ее почти невозможно спрогнозировать.

Фото из открытых источников

Если же вы всегда мечтали купить мотоцикл - время пришло. Впрочем, специалисты советуют начинать с малокубатурной техники.

Напомним, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля общественный транспорт работает по специальным пропускам, которые выдаются только работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, с понедельника закрыты все школы и детские сады.