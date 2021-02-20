Избиение пешехода до смерти: Водителя отправили за решетку

Избиение пешехода в Киеве Киевская городская прокуратура

Подозреваемый заявил о признании вины

Суд отправил за решетку водителя, которого обвиняют в нанесении смертельных травм пешеходу в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбук.

Отмечается, что мужчине избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Действия подозреваемого квалифицировали по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в Фейсбук сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте. В то же время подозреваемый заявил, что признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель автомобиля " Хюндай" не пропустил пешехода и бросился на него с кулаками. В результате полученных двух ударов мужчина упал на асфальт и скончался, а сам водитель скрылся с места происшествия. В столице вводили специальную полицейскую операцию для задержания правонарушителя.

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Напомним, недавно в Харьковской области под колеса автомобиля " ВАЗ-2110" попали двое пьяных пешеходов. Тогда 42-летний и 35-летний мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.