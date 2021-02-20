Избиение пешехода до смерти: Водителя отправили за решетку
Подозреваемый заявил о признании вины
Суд отправил за решетку водителя, которого обвиняют в нанесении смертельных травм пешеходу в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбук.
Отмечается, что мужчине избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Действия подозреваемого квалифицировали по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в Фейсбук сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте. В то же время подозреваемый заявил, что признает свою вину.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель автомобиля " Хюндай" не пропустил пешехода и бросился на него с кулаками. В результате полученных двух ударов мужчина упал на асфальт и скончался, а сам водитель скрылся с места происшествия. В столице вводили специальную полицейскую операцию для задержания правонарушителя.
Напомним, недавно в Харьковской области под колеса автомобиля " ВАЗ-2110" попали двое пьяных пешеходов. Тогда 42-летний и 35-летний мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.