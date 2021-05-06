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Из-за визита Блинкена более сотни нацгвардейцев окружили Михайловскую площадь. Видео

Энтони Блинкен

 Фото REUTERS

Именно там расположено здание МИД Украины

В четверг, 6 мая, из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена более сотни полицейских и правоохранителей перекрыли Михайловскую площадь. Об этом сообщает Страна

Как отмечается, с 08:00 около 150 членов Национальной гвардии оцепили площадь по периметру, также на месте дежурит автобус правоохранителей.

Известно, что Блинкен посетит Министерство иностранных дела Украины, где встретится с главным дипломатом Дмитрием Кулебою. 

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Напомним, накануне государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Украину

Во время рабочего визита, 5-6 мая, он встретится с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения российской агрессии.

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