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Из-за сильного снегопада в Киеве ввели оперативное положение для транспорта

Фото из открытых источников

Движение общественного транспорта с самого утра происходит с задержками

Из-за сильного снегопада, который уже несколько дней продолжается в Киеве, было введено оперативное положение для общественного транспорта. Об этом сообщает в Telegram "Киевпастранс". 

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, предприятие с самого утра предупреждает о задержках в движении автобусов, трамваев и троллейбусов на разных маршрутах. 

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Напомним, по прогнозам синоптиков, в среду, 10 февраля, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -14 градусов.

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