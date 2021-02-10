Из-за сильного снегопада в Киеве ввели оперативное положение для транспорта
Движение общественного транспорта с самого утра происходит с задержками
Из-за сильного снегопада, который уже несколько дней продолжается в Киеве, было введено оперативное положение для общественного транспорта. Об этом сообщает в Telegram "Киевпастранс".
"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, предприятие с самого утра предупреждает о задержках в движении автобусов, трамваев и троллейбусов на разных маршрутах.
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Напомним, по прогнозам синоптиков, в среду, 10 февраля, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -14 градусов.