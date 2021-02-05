Из-за непогоды в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта, - КГГА

Укринформ

Точное время действия ограничений назовут позже

В Киеве 8 и 9 февраля ограничат въезд крупногабаритного транспорта, поскольку в этот период ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Также ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем 7-10° мороза. В связи с этим, на период осложнения погодных условий, будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев", - говорится в сообщении.

Также столичные власти пообещали, что о точном времени начала действия ограничение будет проинформировано отдельно.

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Как отмечается, такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Учитывая это, водителей крупногабаритного транспорта просят заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

"Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.

Напомним, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий и похолодание до -20 градусов.