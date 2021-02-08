Из-за непогоды киевлянам рекомендуют не отправлять детей в школу

В то же время сообщается, что завтра все учебные заведения будут работать

Завтра, 9 февраля, в Киеве не будет утихать непогода, однако ухудшение погодных условий не повлияет на работу столичных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

Согласно сообщению, во вторник в столице прогнозируют метели и гололед, а ночью - сильный снег и порывы ветра до 20 метров в секунду. Из-за непогоды киевлянам рекомендуют оставить своих детей дома и не отправлять в учебные заведения.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - отметили в КГГА.

Кроме того, жителей столицы просят без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

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Ранее сообщалось, что городские власти Киева в связи с непогодой призвала водителей по возможности оставить автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом.