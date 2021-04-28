Хакеры атаковали сайты райгосадминистраций и территориальных громад Киевской области

Фото из открытых источников

В КОГА отметили, что размещенное распоряжение является ложным

На сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области были совершены хакерские атаки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Как отмечается, на взломанных сайтах злоумышленники разместили неправдивую информацию относительно распоряжения главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования надлежит предоставить в Департамент образования и науки областной государственной администрации списки учеников мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года.

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Кроме этого, сказано, что нужно обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая.

"Официально сообщаем, что распоряжение такого содержания Василий Володин не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности", - отметили в облгосадминистрации.

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Напомним, недавно в департаменте киберполиции предупредили о глобальной атаке на устройства QNAP, а также дали рекомендации, как от нее защититься.