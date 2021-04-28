live
Новости » Киев Читати новину українською

Хакеры атаковали сайты райгосадминистраций и территориальных громад Киевской области

Фото из открытых источников

В КОГА отметили, что размещенное распоряжение является ложным

На сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области были совершены хакерские атаки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА

Как отмечается, на взломанных сайтах злоумышленники разместили неправдивую информацию относительно распоряжения главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования надлежит предоставить в Департамент образования и науки областной государственной администрации списки учеников мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года.

Новости по теме: Хакеры "слили" в сеть данные более миллиона пользователей Clubhouse

Кроме этого, сказано, что нужно обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая.

"Официально сообщаем, что распоряжение такого содержания Василий Володин не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности", - отметили в облгосадминистрации. 

Новости по теме: Убытки на десятки миллионов: Задержали международного хакера из Тернополя

Напомним, недавно в департаменте киберполиции предупредили о глобальной атаке на устройства QNAP, а также дали рекомендации, как от нее защититься.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Раду внесли представление на назначение главы Минэнерго: Собирается профкомитет Рада предусмотрела поэтапное введение электронного правосудия Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов Рада отклонила постановление об ответственности чиновников за срыв вакцинации

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |