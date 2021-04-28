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Киев официально выходит из красной зоны карантина

Фото из открытых источников

Теперь в столице будут действовать ограничения желтой зоны

На внеочередном заседании 28 апреля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о выходе Киева из красной зоны карантина с 1 мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов. 

"По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтый" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

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Это означает, что ТРЦ, рестораны, бары, непродовольственные магазины, спортивные залы, фитнес-центры, рынки и другой бизнес смогут работать в обычном режиме с соблюдением первичных ограничений (масочный режим, соцдистанция).

Весь наземный общественный транспорт и метро тоже будут работать в обычном режиме.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в школах, детсадах и вузах. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Напомним, ранее Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что с 1 мая в столице ослабляют карантин и запускают транспорт.

 

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