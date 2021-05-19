День Киева-2021: В КГГА обнародовали программу празднований

Майдан Независимости в Киеве Фото из открытых источников

В этом году День города приходится на 30 мая, но празднования начнутся раньше

В 2021 году власти столицы решили адаптировали формат празднования Дня Киева, учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе и карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, День Киева, который традиционно празднуют в последнее воскресенье мая, в этом году приходится на 30 мая. По словам директора Департамента культуры КГГА Яны Бариновой, основными локациями центральных праздничных событий станут Арка Дружбы народов и Певческое поле.

Так праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого по локациям самой "киевской" из городских улиц – Андреевским спуском. Стартует экскурсия от памятника любимым персонажам Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову.

В субботу, 29 мая, киевлян ждет торжественное открытие 50-ого юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который снова будет проходить в оупен-эйр формате в течение недели и будет включать до 200 кинокартин.

Новости по теме: В центре Киева осквернили арт-объект о крымских политзаключенных

Также 29-30 мая на Певческом поле состоится коммерческий запад "Kyiv fan fest", а уже непосредственно в День Киева состоится традиционный благотворительный "Пробег под каштанами", который в этом году состоится в четыре старта.

В период с 29 по 31 мая на центральных улицах Киева планируют провести Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка возле Арки дружбы народов, а также парусную регату на Киевском речном вокзале у причала № 6 (возле Церкви Святого Николая).

В праздничные для столицы дни продолжат реализацию проекта "Художники столицы-киевлянам" с участием муниципальных творческих коллективов, которые будут играть в эти дни в парках и скверах города.

Немало интересного подготовили и для любителей музеев. Так с 26 по 28 мая в Музее истории города Киева продлится межмузейный выставочный проект "Большая семерка", а 29-30 мая здесь презентуют новую тематическую экскурсию "Мифы и фейки о Киев".

Новости по теме: В Киеве на одной из центральных улиц ограничивают движение транспорта до конца июня

С 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках", а 28 мая в музее состоится хоровой фестиваль-конкурс "Как тебя не любить, Киев мой", организованный совместно с Киевским домом учителя для столичных педагогов.

Кроме того, Департамент образования и науки подготовил большую и разнообразную программу оффлайн и онлайн мероприятий для учащейся молодежи города. Так, школьники смогут принять участие в открытых соревнованиях по технике пешеходного туризма на дистанции "Кросс-поход" в Голосеевском лесу, а с 25 по 30 мая в Киевском Дворце детей и юношества состоится Городской фестиваль детского творчества "Как тебя не любить, Киев мой".

Всего в День города во всех десяти районах Киева пройдут циклы мероприятий в различных форматах. Речь идет об около 20 офлайн-событий, среди которых спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры.

Новости по теме: В Киеве начался сезон работы фонтанов

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве пройдет национальный проект "Большая семерка", который посвящен творчеству семи великих художников Украины: Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко и Тараса Шевченко.