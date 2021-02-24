COVID-вакцинация в столице начнется 25 февраля, - КГГА

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Первую вакцину получит медик Александровской клинической больницы

Завтра, 25 февраля, в Киеве начнут делать прививки от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"25 февраля в столице начнется процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения", - говорится в сообщении.

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Известно, что одним из первых, кто получит прививку, будет заведующий отделением Александровской клинической больницы.

Также в КГГА анонсировали, что предоставлять комментарии относительно начала вакцинации будут директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, врач мобильной бригады по иммунизации, а также один из первых вакцинированных.

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Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом CoviShield.