COVID-вакцинация в столице начнется 25 февраля, - КГГА
Первую вакцину получит медик Александровской клинической больницы
Завтра, 25 февраля, в Киеве начнут делать прививки от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"25 февраля в столице начнется процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения", - говорится в сообщении.
Известно, что одним из первых, кто получит прививку, будет заведующий отделением Александровской клинической больницы.
Также в КГГА анонсировали, что предоставлять комментарии относительно начала вакцинации будут директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, врач мобильной бригады по иммунизации, а также один из первых вакцинированных.
Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом CoviShield.