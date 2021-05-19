"Большая семерка": В Киеве в одной экспозиции соберут произведения семи великих художников Украины

Фото из открытых источников

В Киеве пройдет национальный проект "Большой семерки", который посвящен творчеству семи великих художников Украины.

Проект готовит музей истории города Киева в сотрудничестве с благотворительным фондом "КУЛЬТУРА", а его автором является Юрий Комельков.

В рамках проекта будут представлены работы Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко и Тараса Шевченко.

Это впервые, когда в одной экспозиции представят произведения семи художников, вошедших в рейтинг "Топ-100 великих украинцев", определявшие ход истории со времен Киевской Руси до наших дней по версии журнала "Новое время". Для того чтобы сформировать этот список, журнал создал экспертный совет, в который вошли 100 авторитетных соотечественников, среди которых: Сергей Жадан, Владислав Троицкий, Юрий Андрухович, Андрей Курков и другие.

"Большая семерка" - это путь к созданию визуального кода нации, описания "генетического кода" украинской культуры. Проект является продолжением известного мультимедийного проекта "UKRAINE.THE BEST. Культурное пространство от А до Я", который фактически стал алфавитом и палитрой современной культуры Украины", - отмечают организаторы мероприятия.

На выставке можно будет познакомиться с 25 произведениями, в том числе уникальными произведениями школы бойчукистив из коллекции Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, оригиналом портрета Михаила Бойчука авторства Охрима Кравченко со Львовской галереи искусств, уникальной двусторонней картиной Марии Примаченко "Зверь Полесский" из коллекции Prymachenko family foundation, редким и единственным подтвержденным в Украине автопортретом Казимира Малевича 1934 года из частной коллекции, произведением Тараса Шевченко из Национального музея имени Тараса Григорьевича Шевченко "Цыганка", ставшим знаковым не только для культуры страны, но и в жизни художника и другими произведениями.

Выставка должна показать художественные идеи авторов, ставшими авангардными и повлиявшими на все развитие культуры Украины и мира, связи этих идей с истоками, которые скрыты в народном, духовном, сакральном.

Стоит отметить, что институтами-партнерами проекта являются Национальный музей Тараса Шевченко, Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого, Львовская галерея искусств, Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, издательство "АТЛАНТ-ЮЭМСИ", издательство "Родовид", аукционный дом "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ", Prymachenko Family Foundation, LAW NET.