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Автомобиль Давида Арахамии заметили припаркованным на пешеходном переходе. Фото

Сам Арахамия, утверждают очевидцы, направился в Офис президента

Автомобиль главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии заметили припаркованным на пешеходном переходе в Киеве. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Как отмечается, Land Cruiser политика под светофором зафиксировал журналист Михаил Ткач. По его словам, сам Арахамия направился в Офис президента.

Напомним, с 27 сентября 2018 года согласно ст. 122.1 КУоАП штраф за нарушение правил парковки, в том числе стоянки и остановки в неположенном месте составляет 255 грн на первый раз и 680 грн в случае повторения нарушения в течение года.

Если неправильно запаркованный автомобиль мешает движению других машин или пешеходов, то его накажут строже: 510 грн.

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