Проведение саммита в "нормандском формате" в обозримом будущем – проблематично, у него не будет добавленной стоимости, – источник

По словам источника, в ходе очередной видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел стран "нормандского формата" основным вопросом для обсуждения стала возможность проведения саммита глав государств "нормандской четверки". Он отметил, что на созыве нового саммита с лета прошлого года настаивает Украина, к которой весной присоединились ФРГ и Франция.

Как добавил собеседник журналистов, с учетом отказа Украины от выполнения решений предыдущего саммита в Париже для определения "смысла и содержания" новых переговоров на высшем уровне российская сторона предложила инициаторам представить проект итогового документа.

Комментируя итоги очередной видеоконференции политических советников и представителей МИД "нормандского формата", которая состоялась 17 сентября 2021 года, он отметил, что "двухчасовые переговоры еще раз продемонстрировали, что в "нормандском формате" по-прежнему доминирует официально продвигаемая Берлином и Парижем "конструктивная неопределенность".

"Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к "ничтожным", как накануне заявила (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, результатам семилетней работы "нормандского формата" и в обозримом будущем весьма проблематичен", – сказал источник.

По словам источника, сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта.

"Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию", – заявил он.



"Французы и немцы дошли до того, что вычеркнули из проекта итогов предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит "в Украине", которое никем до этого не оспаривалось. Причем данную правку они сделали своей принципиальной позицией", – добавил собеседник журналистов.



По его словам, все попытки выяснить, как в соответствии с заявленной, в том числе публично канцлером Германии Ангелой Меркель, позицией о том, что Россия является стороной конфликта, участники переговорного процесса видят конкретный процесс урегулирования на основе Минских соглашений, в которых об обязательствах России нет ни слова, наталкивались на упорное молчание.

В конечном итоге политические советники Германии и Франции предложили, чтобы российская сторона сама вписала себя в проект итогового документа в качестве агрессора и сама же написала себе обязательства по урегулированию конфликта, отметил источник.



"В конце концов, Дмитрий Козак обратился к украинскому представителю Андрею Ермаку с предложением попытаться сформулировать обязательства России по урегулированию конфликта с учетом неоднократных публичных заявлений официальных лиц Украины по этому вопросу. Совершенно неожиданно господин Ермак предпочел "засунуть голову в песок", сказав, что это должны сделать представители Германии и Франции", – сказал источник.



"В итоге от европейских коллег прозвучали предложения составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений, на которые должны ответить главы государств и правительств", – сказал источник, близкий к переговорам.



По словам источника, фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит.