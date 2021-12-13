Вакцинация в Украине: С 13 декабря начнут прививать граждан бустерными дозами против коронавирус

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко РБК-Украина

Бустерные прививки позволят проводить для людей с ослабленным иммунитетом

В Украине начнут делать дополнительные прививки против коронавируса. Бустерные прививки позволят проводить для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"40% взрослых украинцев – 12 млн 457 тыс. уже получили полный курс вакцинации. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир, установленный ВОЗ. Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной техники группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19", – сказал Виктор Ляшко.

Дополнительную дозу начнут вводить для достижения лучшей защиты украинцев, которые имеют более низкую эффективность вакцин из-за состояния здоровья.

Следует отметить, что иммунокомпроментированными лицами являются:

пациенты с ВИЧ-СПИДом,

больные раком,

пациенты с трансплантированными органами,

те, кто принимает определенные иммуносупрессивные препараты,

те, у кого есть наследственные заболевания, которые влияют на иммунную систему.

Сейчас в Украине есть в наличии более 8 млн доступных вакцин.

Ранее сообщалось, что три региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. В то же время 50-процентная отметка с полным курсом COVID-вакцинации преодолена только в столице.

Напомним, тем, кто переболел COVID-19, можно и нужно вакцинироваться от коронавируса. Делать прививку после перенесенного коронавируса советуют на 28-й день.