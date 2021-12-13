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В ВОЗ сравнили штаммы "Омикрон" и "Дельта": Что известно

новый штамм коронавируса
Фото из открытых источников

В ВОЗ допускают, что уже имеющиеся COVID-вакцины могут быть менее эффективны против нового штамма

Штамм коронавируса "Омикрон" может оказаться менее опасным по сравнению со штаммом "Дельта". В то же время он распространяется гораздо быстрее. Об этом пишет Euronews.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что по состоянию на 9 декабря "Омикрон" обнаружили в 63 странах. Отмечается, что он, вероятно, распространяется быстрее, чем штамм "Дельта".

При этом в ВОЗ допускают, что уже имеющиеся COVID-вакцины могут быть менее эффективны против нового штамма, но данных для анализа слишком мало.

В свою очередь ученые из Южной Африки считают, что "Омикрон" может вызвать более легкую форму COVID-19, чем "Дельта". В ВОЗ заявили, что "остается неясным, до какой степени "Омикрон" может быть менее опасным по своей природе".

Новости по теме: Согласно исследованиям, штамм "Омикрон" может обходить как врожденный иммунитет, так и выработанный после вакцин

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что доказательств низкой эффективности вакцин против нового штамма коронавируса "Омикрон" не было выявлено, поэтому существующие препараты должны и в этом случае защищать от тяжелого течения болезни.

Начальные данные свидетельствуют о том, что при заражении штаммом "Омикрон" люди "не страдают еще больше", чем от штамма "Дельта".

Израильские ученые установили, что курс вакцинации против COVID-19 тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон"

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