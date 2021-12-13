В ВОЗ сравнили штаммы "Омикрон" и "Дельта": Что известно

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В ВОЗ допускают, что уже имеющиеся COVID-вакцины могут быть менее эффективны против нового штамма

Штамм коронавируса "Омикрон" может оказаться менее опасным по сравнению со штаммом "Дельта". В то же время он распространяется гораздо быстрее. Об этом пишет Euronews.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что по состоянию на 9 декабря "Омикрон" обнаружили в 63 странах. Отмечается, что он, вероятно, распространяется быстрее, чем штамм "Дельта".

При этом в ВОЗ допускают, что уже имеющиеся COVID-вакцины могут быть менее эффективны против нового штамма, но данных для анализа слишком мало.

В свою очередь ученые из Южной Африки считают, что "Омикрон" может вызвать более легкую форму COVID-19, чем "Дельта". В ВОЗ заявили, что "остается неясным, до какой степени "Омикрон" может быть менее опасным по своей природе".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что доказательств низкой эффективности вакцин против нового штамма коронавируса "Омикрон" не было выявлено, поэтому существующие препараты должны и в этом случае защищать от тяжелого течения болезни.

Начальные данные свидетельствуют о том, что при заражении штаммом "Омикрон" люди "не страдают еще больше", чем от штамма "Дельта".

Израильские ученые установили, что курс вакцинации против COVID-19 тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".