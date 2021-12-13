В случае увеличения инфляции Минфин может пересмотреть государственный бюджет на 2022 год

Если уровень инфляции будет выше прогнозируемого , то государственный бюджет на 2022 года могут пересмотреть. Но предметно об этом можно будет говорить только после первых месяцев следующего года. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году" .

"При представлении в Верховной Раде доработанного ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год Министерство финансов четко отмечало существование значительных рисков следующего года", - отметил Минфин в комментарии изданию.

Среди рисков в ведомстве называют неопределенность ситуации с пандемией COVID-19, волатильность мировых цен и потенциальное замедление экономики Китая, как и мировой. Однако предметно о пересмотре бюджета-2022 можно будет говорить лишь после первых месяцев следующего года.

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Напомним, 2 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом как закон проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". За принятие главного финансового документа страны проголосовали 268 народных депутатов.

Впоследствии председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Документ был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Спикер парламента Украины отметил, что в этом году Закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" принят вовремя.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 декабря, получил из Верховной Рады закон Оюо государственном бюджете на 2022 год и в тот же день подписал его.