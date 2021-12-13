В Минздраве сообщают о росте количества больных гриппом и ОРВИ в Киеве

За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировано 15 766 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями . Рост заболеваемости составил 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Городской центр профилактики болезней Минздрава .

"Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,3%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 532,2. В столице наблюдается рост заболеваемости на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет детского населения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди заболевших - 7 164 ребенка (рост на 29,3%) и 8 602 взрослых (снижение на 5,7%).

В ведомстве также отметили, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на прошлой неделе - 37,8%. Из них 51,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.

"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 799 человек, из них 115 - дети", - говорится в отчете.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 4 073 случая коронавирусной болезни COVID-19. Так, за сутки 12 декабря в Украине было зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 377 детей и 37 медицинских работников.

Ранее профессор кафедры семейной медицины, терапии, кардиологии и неврологии Запорожского государственного медуниверситета Ирина Волошина рассказала, что в Украину идут четыре штамма гриппа.

Медики советуют украинцам вакцинироваться, причем прививку от ковида и гриппа можно делать в один день или с любым интервалом.