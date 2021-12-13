В Минобороны сообщили об усилении охраны объектов критической инфраструктуры в Украине

Решение об усилении охраны принято из-за военно-политической обстановки вокруг госграниц Украины

В Украине решили усилить охрану электростанций, мостов и других объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Там отметили, что такое решение принято из-за возможного наступления России.

По данным ведомства, РФ перебрасывает к украинским границам военных, вооружение и военную технику, а также перекрывает около 70% акватории Азовского моря.

В связи с этим подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. В частности, привлечено более 1000 военнослужащих и сотни единиц военной техники.

"Учитывая военно-политическую обстановку, складывающуюся вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что Россия заплатит "ужасную цену" с точки зрения своего имиджа, если вторгнется в Украину.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребуют остановки работы "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Также напомним, что ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предостерег от военной эскалации конфликта на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. По его убеждению, в случае агрессивных действий России против Украины новое правительство Германии должно свернуть газопровод "Северный поток-2".