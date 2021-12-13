СНБО сообщает, что в Украине COVID-штамм "Омикрон" может появиться уже на этой неделе
В то же время, по словам Данилова, эпидемическая ситуация в стране на праздники должна быть стабильной
В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на селекторном совещании под председательством президента, передает пресс-служба Офиса президента.
"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе", - заявил он.
Кроме того, Данилов добавил, что результаты первых исследований в странах, где ранее обнаружили COVID-штамм "Омикрон", свидетельствуют о более легком течении болезни.
Напомним, новый штамм коронавируса впервые был обнаружен на юге Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса в.1.1.529 греческой буквой "Омикрон", а также квалифицировала его как вызывающий беспокойство.
По данным ВОЗ, CDC и EMA, штамм "Омикрон" передается быстрее, чем вариант "Дельта", однако при "Омикроне" болезнь протекает легче.