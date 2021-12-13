СНБО сообщает, что в Украине COVID-штамм "Омикрон" может появиться уже на этой неделе

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на селекторном совещании под председательством президента, передает пресс-служба Офиса президента.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе", - заявил он.