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СНБО сообщает, что в Украине COVID-штамм "Омикрон" может появиться уже на этой неделе

Алексей Данилов
Алексей Данилов СНБО

В то же время, по словам Данилова, эпидемическая ситуация в стране на праздники должна быть стабильной

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на селекторном совещании под председательством президента, передает пресс-служба Офиса президента.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе", - заявил он.

Кроме того, Данилов добавил, что результаты первых исследований в странах, где ранее обнаружили COVID-штамм "Омикрон", свидетельствуют о более легком течении болезни.

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Напомним, новый штамм коронавируса впервые был обнаружен на юге Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса в.1.1.529 греческой буквой "Омикрон", а также квалифицировала его как вызывающий беспокойство.

По данным ВОЗ, CDC и EMA, штамм "Омикрон" передается быстрее, чем вариант "Дельта", однако при "Омикроне" болезнь протекает легче.

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