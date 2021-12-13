Смертоносный торнадо в США: Число жертв в США возросло до 100 человек

BBC

Президент США Джозеф Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны

Вследствие серии разрушительных торнадо в США, по предварительным данным, погибли около 100 человек. Власти заявляют, что число жертв может значительно возрасти. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщило CBS.

Так, по словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, в результате бедствия оказались разрушены целые города: "Родной город моего отца был уничтожен наполовину. Мне трудно это описать".

"Это катастрофа, которую никто из нас никогда не видел. Насколько мне известно, мы потеряли более 80 человек, но количество погибших превысит сотню", - сказал губернатор.

Известно, что более 30 торнадо за последние двое суток вызвали разрушения также в штатах Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Вызванные стихией перебои с электричеством затронули в Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.

Президент США Джозеф Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что в результате торнадо в американском штате Кентукки погибло не менее 50 человек. Торнадо значительно повредил помещение свечного завода, где в это время находилось 110 человек, десятки из которых могли погибнуть. В штате введено чрезвычайное положение и активизирована Национальная гвардия.