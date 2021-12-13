Санкции ЕС против членов ЧВК Вагнера: Кто попал в список

Фото из открытых источников

Санкции были введены за деятельность "вагнеровцев" в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике

Европейский Союз ввел санкции против Частной военной кампании Вагнера и связанных с ней наемников. Соответствующее решение было принято во время заседания 13 декабря.

Как отмечается, санкции были введены за деятельность "вагнеровцев" в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике.

В частности, за участие в вооруженном конфликте на Донбассе под санкции попали трое россиян – главарь группировки, эксспецназначенец Дмитрий Уткин, Денис Харитонов, Сергей Щербаков.

Отметим, Харитонов и Щербаков были среди 32 задержанных в июле 2020 года в Беларуси "вагнеровцев".

Также в список санкций Евросоюз включил россиянина Сергея Кузнецова – за участие в боевых действиях в Ливии, ветерана Афганистана, екскомандира спецотряда быстрого реагирования, полковника полиции в отставке Андрея Трошева и командира роты охраны завода "Газовая компания "Хайяна" Андрея Богатова – за участие в войне в Сирии.

Кроме того, разведку и добычу ресурсов (нефть, газ) ЕС ввел санкции против российских компаний "Велада", "Меркурий", "Евро Плюс".

Трое наемников также включены в санкционный список нарушителей прав человека за пытки и убийства людей – главарь Дмитрий Уткин, бывший сотрудник ставропольской полиции Станислав Дичко и советник президента ЦАР Валерий Захаров.

Новости по теме: Рада поддержала 251 голосом промежуточный отчет ВСК относительно "вагнеровцев"

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов ЧВК Вагнера.