Покататься на лыжах вволю: Топ горнолыжных курортов Европы, где стоит отдохнуть этой зимой

Альтернативы украинской Буковеле в Италии, Франции и Румынии

Церматт Фото из открытых источников

Бюджетные горнолыжные курорты Украинских Карпат - один из лучших вариантов встретить новогодние праздники. Буковель, Славское, Яремче – всегда ждут вас. Но не стоит ограничиваться только этим.

Немало вариантов для зимнего отдыха можно найти в Европе тоже. Это небольшие городки Швейцарии, Италии или Франции. А особенными их делают Альпы и сотни километров спусков. На каких горнолыжных курортах стоит побывать этой зимой, читайте далее в нашем материале.

Куршевель

Является одним из самых известных горнолыжных курортов мира. Он расположен в департаменте Савоя, Франция. В 1992 году здесь проходила часть соревнований XVI зимних Олимпийских игр. Сегодня это жемчужина Французских Альп, где есть трассы на любой вкус. Курорт славится их планировкой. Даже во время длительного отпуска будет мало шансов повторить один и тот же маршрут.

Наибольшая высота 1850 м. Есть несколько уровней для катания на лыжах. Для начинающих лучшими будут районы Пралот и Белькот. В них можно найти немало трасс зеленого и синего уровней сложности. В то же время профессионалы смогут проверить свои навыки в зонах катания Гран-Кулу. Также на этом курорте есть более 500 снежных пушек и 65 подъемников. А одна из трасс достигает в довыжну почти 4 километров.

Горнолыжный курорт "Куршевель" Фото из открытых источников

Валь-д'Изер

Это муниципалитет и горнолыжный курорт во французском департаменте Савоя. Он расположен в 85 км от города Шамбери. Именно в нем часто проводят Кубок мира по горнолыжному спорту. И оно неудивительно. Валь-д'Изер и соседняя коммуна Тиль вместе образуют горнолыжную область Эспас-Килли.

Она имеет около 300 километров трасс. Кроме того, ее обслуживают более 88 подъемников разного типа. 24 спуски для фрирайду. Местность позволяет отдохнуть любому: от детей и начинающих до профессионалов. Высота гор здесь колеблется в пределах 1550-4350 метров.

Валь-д'Изер Фото из открытых источников

Мерибель

Это горнолыжный курорт в долине Тарантез, Французских Альпах. Он расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря, возле города Мутье в департаменте Савоя. Первый подъемник здесь построили еще в 1938 году.

Сегодня курорт условно можно поделить на две части. Первая часть расположена на высоте 1450 м, а вторая – 1700 м. Для туристов здесь оборудовано 58 подъемников и 75 трасс. Собственно курорт известен благодаря Олимпийским играм 1992 года, которые проводили в этом месте. Не стоит забывать, что он является также является частью более крупного горнолыжного комплекса под названием "Три Долины".

Мерибель Фото из открытых источников

Церматт

Этот курорт многие путешественники считают одним из лучших для ценителей Альп. Он расположен в Швейцарии. Вокруг поселения и общины Церматт можно увидеть сразу несколько гор высотой более 4000 метров. Самая известная из них называется Матергорн. Именно здесь проложено немало трасс на любой вкус: от синих до черных.

Всего на курорте гости смогут испытать около 360 километров горнолыжных спусков. Кроме того, здесь работают десятки подъемников разного типа. А после катания на лыжах или сноубордах будет возможность поужинать в ресторане и посетить разнообразные комплексы с саунами, джакузи и банями.

Курорт "Церматт" в Швейцарии Фото из открытых источников

Кортино д'Ампеццо

Так называется итальянский город и зимний курорт в Доломитских Альпах. Он расположен в провинции Беллуно на высоте 1200 м над уровнем моря. В ней обычно проживает лишь 5,6 тыс. человек, но в зимнее время – до 30 000. В 1956 году здесь проходили зимние Олимпийские игры. Тогда впервые приняла участие сборная СССР.

Сегодня в Кортино д'Ампеццо имеется около 38 подъемников, преимущественно кресельного типа. Общая длина трасс - 120 километров. Их насчитывается более 72. Большинство из них имеет снежный покров. А в самом городе можно взглянуть на старинный храм ХVIII века и посетить Галерею современного искусства.

Кортино д'Ампеццо в Доломитских Альпах Фото из открытых источников

Кицбюэль

Этот старинный город-курорт расположен в Австрии. Он стал известным благодаря гонке Hahnenkamm. Она является всемирно известным этапом Кубка мира по горнолыжному спорту, который ежегодно проходит здесь.

Собственно Кицбюэль имеет около 170 км трасс разного уровня сложности и 50 подъемников. Перепады высот на курорте - от 800 до 2000 м. В городе также есть десятки отелей, кафе и ресторанов.

Кицбюэль Фото из открытых источников

Пояна-Брашов

Один из лучших горнолыжных курортов Румынии для начинающих. Он расположен всего в 13 километрах от города Брашов. Сюда стоит приезжать вместе с семьей. На курорте есть системы искусственного оснежения, а потому кататься на лыжах можно весной и осенью тоже.

Также гости смогут покататься на экипажах, которые запряжены лошадьми. Будет возможность посетить сауны или бассейны. Особенно интересны открытые катки с искусственным льдом. А еще курорт Пояна-Брашов известен минеральными водами, неповторимыми ресторанами и многочисленными ночными клубами.

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Курорт "Пояна-Брашов" Фото из открытых источников

Оре

Расположен в Швеции. Горнолыжный курорт можно найти в Лене Емтланд, на границе с Норвегией. Его развитая инфраструктура известна далеко за пределами страны. Здесь есть 46 подъемников и 112 трасс разного уровня сложности. Пять из них предназначены для фрирайдеров.

В центральной части курорта обустроена зона с магазинами, кафе и ресторанами. Услуги горнолыжных школ доступны для детей и взрослых. Гостям также предлагают кинотеатры и дискотеки.

Оре в Швеции Фото из открытых источников

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