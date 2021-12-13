home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Первая смерть от штамма "Омикрон": В Великобритании зафиксировали летальный случай

омикрон
Фото из открытых источников

До этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали смерти у пациентов с"Омикроном"

В Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса"Омикрон". Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Sky News.

"К сожалению, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона"", - сказал Джонсон.

По его словам, "Омикрон" - это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется.

Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали смерти у пациентов с "Омикроном".

Добавим, в воскресенье, 12 декабря, Великобритания сообщила о 1239 подтвержденных случаях варианта Omicron - это самый высокий дневной рост и почти вдвое больше предыдущего максимума, зафиксированного в субботу, 11 декабря.

Новости по теме: В ВОЗ сравнили штаммы "Омикрон" и "Дельта": Что известно

Напомним, в Турции зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Один из случаев обнаружили в Стамбуле, остальные пять - в Измире.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект