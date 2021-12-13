Первая смерть от штамма "Омикрон": В Великобритании зафиксировали летальный случай

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До этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали смерти у пациентов с"Омикроном"

В Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса"Омикрон". Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Sky News.

"К сожалению, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона"", - сказал Джонсон.

По его словам, "Омикрон" - это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется.

Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали смерти у пациентов с "Омикроном".

Добавим, в воскресенье, 12 декабря, Великобритания сообщила о 1239 подтвержденных случаях варианта Omicron - это самый высокий дневной рост и почти вдвое больше предыдущего максимума, зафиксированного в субботу, 11 декабря.

Напомним, в Турции зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Один из случаев обнаружили в Стамбуле, остальные пять - в Измире.