Новая функция в "Дії": Скоро можно будет подать документы и стать кандидатом в усыновители

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Сейчас над разработкой услуги работает Минсоцполитики вместе с Мінцифри

Министерство социальной политики и разработчики портала "Дія" работают над тем, чтобы через него можно было подавать заявку в кандидаты в усыновители. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, также новая услуга даст возможность получить онлайн-консультацию по вопросам усыновления.

"На портале "Дія" можно будет подать документы, чтобы стать кандидатом в усыновители ребенка", - говорится в публикации.

Известно, что сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать бумажные документы и справки, нести их в службу по делам детей, выстаивать очереди и ждать результат.

"Онлайн-услуга облегчит подачу необходимых документов для людей, желающих усыновить ребенка. И значительно ускорит проверку представленных документов работниками служб по делам детей. Кроме того, услуга онлайн позволит минимизировать коррупционную составляющую", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас Минсоцполитики прорабатывает предложения от регионов и соответствующих государственных органов по реализации этого проекта.

Напомним, приложение "Дія" запустил запись на получение тысячи гривен за полную вакцинацию.

Как отмечается, программа "Е-поддержка" стартует 19 декабря. В ней участвуют уже шесть банков: Monobank, "Альфа-банк", "а-Банк", ПриватБанк, "Укргазбанк", "Ощадбанк".