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В Минфин сообщили, что с сентября 2022 года для украинцев введут новый налог за расходы

Сергей Марченко
Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Новый налог будет начислен тем украинцам, которые приобрели квартиру или частный дом, но не декларировали доходы

Гражданам Украины с сентября 2022 года будут начислять налоги за расходы, которые они не смогут подтвердить. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "НВ".

По его словам, новый налог будет начислен тем украинцам, которые приобрели квартиру или частный дом. Он будет начислен сразу же после окончания налоговой амнистии.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая будет иметь право доначислить сумму неуплаченных налогов", – объяснил Марченко.

При этом неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки.

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Напомним, по состоянию на конец ноября уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 1135 кредитных договоров на общую сумму 987,06 млн грн. Соотношение квартир на первичном и вторичном рынках составило 25/75% соответственно.

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