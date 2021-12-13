Медведчук: Украинская власть нагнетает атмосферу, чтобы отвлечь внимание людей от тарифов на ЖКХ, от безработицы и критического состояния экономики

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украинская власть разговорами об эскалации вооруженного конфликта на Донбассе нагнетает атмосферу, чтобы отвлечь внимание населения от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, роста безработицы и критического состояния экономики страны. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Россия-24".

"То, что делается с украинской стороны в том плане, который вы в том числе охарактеризовали и перечислили, это делается, я уверен, с одной целью: отвлечь внимание граждан Украины от тех проблем, от той вопиющей, критической ситуации, которая сложилась в экономике, в социальной сфере, в политике. Надо отвлечь внимание от жилищно-коммунальных тарифов, надо отвлечь внимание от цен на товары, надо отвлечь внимание от того, что нет рабочих мест. Надо отвлечь внимание от тех проблем, которыми живут люди. Ну, конечно же, если готовится большая война, как это прозвучало в вашем вопросе, то надо готовиться к большой войне! И власти это удобно. Забыли про все: ну какой газ, какой хлеб, какие продукты, если война идет большая. Надо же думать об этом. И вот таким образом ‒ примитивно, ограниченно ‒ отвлекается внимание, вот единственная цель", - отметил лидер украинской оппозиции.

При этом Медведчук подчеркнул, что, по его мнению, вероятность большой войны между Украиной и Россией нулевая и украинские власти это понимают.

"Украинские власти, поверьте мне, не верят ни в какую большую войну. Они это хорошо понимают, осознают. Но делают это действительно для того, чтобы загрузить по полной мозги и сознание людей ‒ они должны сегодня быть на другой волне. Не на волне критики и претензий к власти, а на волне чего-то страшного, чего-то непонятного, чего-то ужасного. Вот почему все это делается", - подытожил политик.

Напомним, ранее западные СМИ заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной, хотя в Минобороны последней эту информацию опровергли.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.