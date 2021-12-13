Марченко сообщил о выполнении основных условий для получения очередного транша от МВФ

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Украина в ближайшее время может получить еще один транш от Международного валютного фонда

Украина в ноябре получила новый транш от МВФ и уже в ближайшее время может получить еще один, но для этого есть конкретные условия. Однако основное государство уже выполнило. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы надеемся выполнить все обязательства – остаток программы. Основное мы выполнили – это судебная и антикоррупционная реформы", – рассказал министр.

По словам Марченко, именно они являются наиболее наболевшими и формируют представление и перспективу программы.

Как рассказал министр финансов, общение с МВФ происходит долго, ведь его представители хотят сформировать более широкую повестку дня для Украины. В то же время украинская сторона хочет такую, которую может выполнить.

"Поэтому дискуссии жесткие и сложные. Министерство финансов не может повлиять ни на судебную реформу, ни на антикоррупционную, ни на энергетический сектор. Однако переговоры ведут с нами, потому что нам нужны деньги", – подчеркнул министр.

Отметим, Украина может еще получить 2,2 миллиарда долларов, если выполнит 12 условий. При этом государство должно сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшать уязвимость и преодолевать препятствия для частных инвестиций.

Напомним, в ноябре Украина получила второй транш от МВФ в размере почти 700 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет директоров Международного валютного фонда за положительное решение по пересмотру программы Stand-By с Украиной. Также он рассказал, на что пойдут деньги, выделенные Украине.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, в целом украинские власти рассчитывают на несколько траншей кредита МВФ до июня 2022 года. И эти средства уже заложены в проект госбюджета.