Коронавирус в Украине: На Закарпатье ухудшается уровень госпитализации, Одесская область уже в оранжевой зоне

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На выходных на Закарпатье вырос уровень госпитализаций и держится два дня подряд

Одесская область перешла из желтой зоны в оранжевую, а на Закарпатье ухудшается уровень госпитализаций. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 13 декабря, Одесская область перешла в оранжевую зону – в регионе вырос коэффициент выявления инфицированных коронавирусом.

Если следующие два дня ситуация будет такой же – область перейдет в красную зону.

На выходных на Закарпатье вырос уровень госпитализаций и держится два дня подряд. Сейчас регион находится в оранжевой зоне. Область также может попасть в красную зону, если по состоянию на утро вторника тенденция сохранится.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 4073 новых случая COVID-19.