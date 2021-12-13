Коронавирус в Украине: На Закарпатье ухудшается уровень госпитализации, Одесская область уже в оранжевой зоне
На выходных на Закарпатье вырос уровень госпитализаций и держится два дня подряд
Одесская область перешла из желтой зоны в оранжевую, а на Закарпатье ухудшается уровень госпитализаций. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, по состоянию на 13 декабря, Одесская область перешла в оранжевую зону – в регионе вырос коэффициент выявления инфицированных коронавирусом.
Если следующие два дня ситуация будет такой же – область перейдет в красную зону.
На выходных на Закарпатье вырос уровень госпитализаций и держится два дня подряд. Сейчас регион находится в оранжевой зоне. Область также может попасть в красную зону, если по состоянию на утро вторника тенденция сохранится.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 4073 новых случая COVID-19.