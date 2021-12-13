Карантин в Украине: Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из красной зоны карантина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Министр здравоохранения заявил, что в Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из красной зоны карантина. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 13 декабря.

Так, министр здравоохранения заявил, что в Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Больше всего случаев было на неделе с 1 по 7 ноября – 152 263 случая. За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев.

"Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую. Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление Кабинету Министров о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения этого вопроса", - сказал Ляшко.

Также министр напомнил, что сейчас в красной зоне эпидопасности находятся 10 областей.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 073 новых случая COVID-19.