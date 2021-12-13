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Граждане Украины, которые старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на лекарства

тысяча гривен
Фото из открытых источников

По словам президента, деньги можно будет потратить на социальные нужды, в том числе лекарства

Программа "єПідтримка" будет расширяться, чтобы ей могли воспользоваться как можно больше украинцев. Граждане старше 60 лет смогут потратить деньги на социальные услуги уже с января 2022 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Твиттере.

По словам президента, уже с 1 января 2022 года граждане старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен, полученную за полный курс вакцинации против COVID-19, на социальные потребности, в частности, на лекарства.

Уже есть соответствующее поручение Кабинету Министров Украины. Однако о сроках пока ничего не сообщается.

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Напомним, приложение "Дія" запустило запись на получение тысячи гривен за полную вакцинацию против COVID-19. Программа "єПідтримка" стартует 19 декабря. В ней принимают участие уже шесть банков: "Монобанк", "Альфа-Банк", "А-банк", ПриватБанк, "Укргазбанк", "Ощадбанк".

Однако использовать уже имеющийся счет в банке невозможно.

Украинские банки начали выпускать виртуальные карты для выплаты тысячи гривен за вакцинацию. По состоянию на утро, 13 декабря, в рамках проекта "єПідтримка" уже открыто 1 035 225 карт.

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