ЕС запустил обмен вакцинами от COVID-19 со странами "Восточного партнерства", среди которых Украина

Twitter Oliver Varhelyi

По этой программе, ЕС покрывает все расходы на доставку

Европейский Союз запустил механизм обмена вакцинами от коронавируса со странами-участницами "Восточного партнерства" на сумму 35 миллионов евро. Об этом после подписания соответствующего договора с президентом правления польского национального Банка развития в присутствии министра иностранных дел Польши сообщил комиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгелий на своей странице в Twitter.

Новый инновационный механизм поддержит Польшу в доставке вакцин Украине и другим членам "Восточного партнерства". По этой программе Евросоюз покрывает все расходы на доставку. Это означает, что страны "Восточного партнерства" будут получать больше вакцин, а процесс доставки будет быстрее и легче.

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Ранее сообщалось, что в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил сегодня в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna. Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

Напомним, три региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. В то же время 50-процентная отметка с полным курсом COVID-вакцинации преодолена только в столице.

Также сообщалось, что тем, кто переболел COVID-19, можно и нужно вакцинироваться от коронавируса. Делать прививку после перенесенного коронавируса советуют на 28-й день.