Двойное гражданство в Украине: Стефанчук объяснил, кто сможет его получить

Руслан Стефанчук Верховная Рада

Украинский паспорт смогут получить граждане других стран, но при условии, что Кабмин включит их в перечень стран, с которыми может быть двойное гражданство

Множественное гражданство, которое предусмотрено президентским законопроектом, не будет распространяться на граждан страны, признанной агрессором. Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Стефанчука, украинский паспорт смогут получить граждане других стран, но при условии, что Кабинет Министров включит их в перечень стран, с которыми может быть двойное гражданство.

"Что мы получим? Мощный дипломатический инструмент, который дает возможность Украине обсуждать с определенными странами введение безвиза или открытие зоны свободной торговли", - считает он.

По его словам, принятие этого закона даст государству возможность отстаивать свой интерес, в том числе на международной арене, приглашая украинцев во всем мире не просто "петь заунывные песни", а становиться активными участниками тех процессов, которые происходят в государстве.

"Как это будет реализовано? Во-первых, они не потеряют гражданства другой страны, но по политическим вопросам должны будут определиться и подать декларацию, в которой указать, что пользуются, например, избирательными правами гражданина Украины, или будут пользоваться только экономическими правами, сохраняя при этом право голоса, например, в США", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что этот механизм пока остается вопросом для дискуссии, но важно, что она уже началась в Украине.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется урегулировать вопрос двойного гражданства изменениями в закон "О гражданстве Украины", обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств.

2 декабря президент подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Стоит также напомнить, что несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему страна не может ввести двойное гражданство. Речь шла о российской паспортизации на временно неподконтрольных территориях Крыма и Донбасса.

Не так давно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение механизма двойного гражданства в Украине. Тогда он отметил, что лица с двойным гражданством не должны иметь допуск к государственной службе.