Долговечный пластик против хвойного аромата: Как выбрать новогоднюю елку и на что стоит обратить внимание

В Киеве живые елки начнут продавать с 15 декабря

Новогодняя елка - главное украшение дома Pixabay.com

Один из главных атрибутов новогодних праздников - украшенная елка. Выбор новогодних елок большой – можно выбрать искусственное дерево разного цвета, размера и пользоваться им несколько лет. А можно приобрести живую елку, их продают перед началом новогодне-рождественского периода.

Общество уже давно разделилось на два лагеря: одни выбирают искусственные деревья, убеждая в необходимости сохранить природу и не вырубать елки; другие выступают сторонниками живых деревьев.

О преимуществах и недостатках искусственных и живых деревьев, стоимости новогодних красавиц и правилах выбора искусственных елок рассказываем подробнее далее.

Преимущества и недостатки искусственных и натуральных елок

Живая елка принесет в дом приятный и полезный хвойный аромат. Вечнозеленые деревья выделяют в воздух эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием и используются для профилактики респираторных заболеваний и дезинфекции. Хвойные иголки могут пригодиться после праздников. Из них можно делать различные полезные маски и мази.

Подарки - неотъемлемая часть Нового года Фото из открытых источников

К тому же живая елка создает новогоднее настроение и напоминает детство. Она дешевле искусственной, ее можно утилизировать, оставляет значительно меньший углеродный след после переработки, чем искусственная.

Среди недостатков - ограниченный “срок жизни” живой красавицы в доме. В зависимости от температуры в доме иглы могут быстро пожелтеть и осыпаться. Немного продлить жизнь елки в квартире или доме можно, держа ее в воде с глицерином.

Также хвоя может вызвать аллергию. Еще один существенный недостаток - пожароопасность. Надо быть очень осторожными с гирляндами и новогодними огоньками.

Один из главных плюсов искусственного дерева – это отсутствие иголок на полу. Елка не будет осыпаться, а значит, время для уборки после новогодних праздников сократится. Кроме того, использовать искусственную елку можно многократно, это не только экономит бюджет, но и время, которое приходится тратить на выбор натурального дерева.

Искусственную елку можно приобрести разных цветов и формы веток Pixabay.com

Кроме того, современные "неживые" елки делаются абсолютно негорючими и химически безопасными. Однако это касается качественных искусственных елок. К плюсам также можно отнести большой выбор по внешнему виду. Современные искусственные елки часто внешне красивее живых.

Минусы искусственной елки - все же она изготовлена из пластика с использованием других химических соединений, о которых зачастую не пишут на этикетке. Известно, что поливинилхлорид (ПВХ), из которого чаще всего делают искусственные ели, является наиболее опасным из всех типов пластмасс, ученые утверждают, что при нагревании из ПВХ выделяется аналог боевого ядовитого газа – фосгена.

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Как выбрать елку

Независимо от того, на искусственное или натуральное дерево пал выбор, стоит принять во внимание высоту дерева. Елки ниже 90 сантиметров подойдут в основном тем людям, которые просто хотят иметь в своем доме небольшое праздничное дерево. Или тем, у кого в квартире не так много свободного места.

А для создания по-настоящему праздничного настроения больше подойдут елки высотой 120-180 сантиметров. Их в основном ставят в больших семьях и семьях с детьми. Правда, и места под такое дерево нужно немало.

Материал новогоднего дерева. При выборе живого дерева стоит обратить внимание на цвет иголок и крепко ли они держатся на ветках. Иначе дерево в теплом помещении "осыпется" за несколько дней. Также наличие чипа на дереве будет свидетельствовать о легальности его вырубки и продажи.

Новогодняя елка добавляет атмосферы праздника Pixabay.com

А вот к выбору искусственных деревьев надо подходить внимательнее. Сперва стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлены елки. От этого зависит их качество, безопасность и долговечность. В основном используются следующие материалы:

Монофиламентная нить. Достаточно жесткий и качественный материал, который придает дереву пушистость. В основном данный материал используется для изготовления искусственных сосен.

ПВХ-пленка. Это мягкий и не такой качественный материал. Из него в основном делаются искусственные елки. Изделия из такого материала немного дешевле, чем из монофиламентной нити.

Полипропилен. Считается лучшим материалом для создания искусственных елок. Полипропилен максимально точно имитирует живое дерево, а при правильном использовании прослужит такое изделие десятки лет.

Также различают три типа сборки искусственных елей:

Крепление веток с помощью крючков . Каждая ветка отдельно крепится к стволу искусственного дерева, из-за чего придется потратить чуть больше времени на украшение "новогодней красавицы". Такие изделия удобно хранить, ведь они занимают мало места. Но всегда существует риск, что какая-то часть дерева банально потеряется.

. Каждая ветка отдельно крепится к стволу искусственного дерева, из-за чего придется потратить чуть больше времени на украшение "новогодней красавицы". Такие изделия удобно хранить, ведь они занимают мало места. Но всегда существует риск, что какая-то часть дерева банально потеряется. С шарнирным механизмом . Такие елочки раскладываются и складываются по типу зонта. Изделия очень удобны в использовании, но есть риск, что через время механизм сломается, поэтому пользоваться такой елью следует аккуратно. Модели с таким механизмом являются самыми дорогими, и это необходимо учитывать.

. Такие елочки раскладываются и складываются по типу зонта. Изделия очень удобны в использовании, но есть риск, что через время механизм сломается, поэтому пользоваться такой елью следует аккуратно. Модели с таким механизмом являются самыми дорогими, и это необходимо учитывать. Литые неразборные елки - они считаются самыми надежными и долговечными. Они имеют наиболее реалистичный вид и являются абсолютно безопасными.

Их основной минус - это неудобство хранения и транспортировки.

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Безопасность искусственной елки

Покупая искусственное дерево, важно узнать у продавца о наличии сертификата качества. Ведь качественные искусственные ели, имеющие соответствующий документ, обрабатываются специальным веществом, которое препятствует возгоранию изделия. Таким образом, ель можно наряжать без каких-либо опасений на счет того, что она может вспыхнуть. Также искусственное дерево должно быть без запахов.

Сколько стоят елки в 2021 году

В Гослесагентстве сообщили, что в этом году средняя реализационная цена новогодней елки - 105 гривен за штуку. По состоянию на 2 декабря предприятиями отрасли уже реализовано более 48 тыс. штук новогодних елок.

Государственные лесохозяйственные предприятия, которые относятся к сфере управления Гослесагентства, планируют в 2021 году реализовать 510 тысяч новогодних елок.

В Киеве уже 15 декабря можно будет купить живые новогодние хвойные деревья. Всего в городе будет 187 легальных локаций. На деревьях должны быть чипы.

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По предварительным данным, новогодние деревья можно будет купить за такую цену:

сосна 1 метр - 150-200 грн

сосна 1,5 метра - около 300 грн

сосна 2 метра - 300-400 грн

ель 1 метр - 300-400 грн

ель 1,5 метра - 400-500 грн.

Цены на искусственные елки в одной из розничных сетей стройматериалов стартуют от 40 грн за 20-сантиметровое искусственное дерево. Стоимость метровой красавицы варьируется от 400 до 800 грн. Двухметровая елка стоит от 1300 грн.

Узнать, как будет выглядеть главная елка в Киеве, можно в нашем материале.