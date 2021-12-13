15 декабря Винницкая и Хмельницкая области перейдут в "желтую" зону эпидемической опасности

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Также с сегодняшнего дня, 13 декабря, в оранжевой зоне карантина находятся три области - Донецкая, Закарпатская, Одесская

Винницкая и Хмельницкая области с 15 декабря перейдут в желтую зону адаптивного карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом по итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС в понедельник сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - написал Немчинов.

Министр также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут лишь те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Работникам ресторанов, отелей и спортзалов для обслуживания посетителей и клиентов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать или отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

"Таким образом на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - добавил Немчинов.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 декабря, зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 377 детей и 37 медицинских работников.

Также отметим, что с сегодняшнего дня, 13 декабря, в оранжевой зоне карантина находятся три области - Донецкая, Закарпатская, Одесская. А днем ранее, 12 декабря, из желтой зоны адаптивного карантина вышла Закарпатская область.

Ранее сообщалось, что средний и малый бизнес получит помощь во время карантинных ограничений. В частности, программы должны предусматривать льготы на аренду помещений, кредитование и уплату коммунальных услуг.

При этом в Минсоцполитики объяснили, что физические лица-предприниматели, которые не получили весной карантинные 8 тысяч гривен, смогут сделать это в декабре.