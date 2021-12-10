ВАКС отправил заместителя Труханова в СИЗО

УНН

Олег Брындак может выйти на свободу под залог 24,9 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отправил заместителя Геннадия Труханова - Олега Брындака - в СИЗО. Он может выйти на свободу под залог 24,9 млн гривен. Об этом пишет "Думская".

Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения одному из фигурантов так называемого Одесского дела — и.о. заместителя городского главы Одессы — управляющему делами горисполкома Олегу Брындаку.

Как передает корреспондент "Думской", следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и отправил соратника Геннадия Труханова в следственный изолятор сроком на 60 дней — до 7 февраля 2022 года.

Брындак может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 24 млн 970 тыс. грн.

Новости по теме: Мэр Одессы Труханов внес залог в 30 миллионов гривен

Напомним, ранее чиновнику назначили меру пресечения в виде одного залога в размере 39,9 млн грн, однако он нашел лишь незначительную часть этой суммы — 1,5 млн грн. Деньги внесла сестра Брындака. В результате САП обратилась в суд с просьбой об ужесточении меры пресечения.

Непосредственному руководителю Брындака, городскому главе Геннадию Труханову назначили залог в размере 30 млн грн. Их внес за него народный депутат Вадим Новинский.

Новости по теме: Мэр Одессы Труханов внес залог в 30 миллионов гривен

Напомним, Труханова подозревают в участии в преступной группировке, злоупотреблениях служебным положением и завладении городскими активами на 689 млн грн.

Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. По словам генпрокурора, эта сумма может измениться до момента окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами.