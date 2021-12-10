В Украине запустили запись на получение тысячи за вакцинацию в приложении "Дія": Названы банки, которые дают е-карту

Как отмечается, программа "е-Поддержка" стартует 19 декабря. В ней принимают участие уже шесть банков: Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", ПриватБанк, "Укргазбанк", "Ощадбанк".

Приложение "Дія" запустило запись на получение тысячи гривен за полную вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины .

В ведомстве подчеркнули, что использовать уже имеющийся счет в банке невозможно.

"Для правительства очень важно поддержать тот бизнес, который столкнулся с большими вызовами во время пандемии. Начисление 1000 грн всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не только стимулировать граждан делать прививки, но и позволит поддержать наиболее уязвимые отрасли, в частности, сферу культуры и спорта, транспортную отрасль", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

За эти средства граждане смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки в Украине, или купить книги.

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Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тысячи гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Получить ее смогут все, кто имеет две прививки.

Таким образом, для того чтобы получить 1000 грн для полностью вакцинированных лиц по программе "е-Поддержка", нужно будет обновить приложение "Дія" до последней версии.

Затем нужно будет оформить специальную бесплатную карту "е-Поддержка" в одном из банков партнеров программы (список будет пополняться по мере их подключения к программе).

Позже в Министерстве цифровой трансформации Украины анонсировали новые способы подачи заявления на тысячу гривен за вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19. Они должны появиться в третьем квартале 2022 года и попытаются охватить более сложные группы украинцев.