В Украине за последние сутки обнаружили 11 327 новых COVID-случаев, 442 человека умерли

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Среди больных – 1010 детей и 214 медработников

По состоянию на утро 10 декабря в Украине зарегистрировано 3 543 684 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки – 11 327. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников – 214). Также за минувшие сутки госпитализирован – 2551 человек, летальных исходов – 442, выздоровели – 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 543 684 человека, выздоровели – 3 158 426 человек, летальных случаев – 90 343", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что три региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%. Также к этому показателю приближаются Днепропетровская область – 49% и Черкасская область – 47%.