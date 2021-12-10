В Украине объявили штормовое предупреждение из-за гололеда и тумана
Из-за ухудшения погодных условий возможно нарушение движения транспорта
В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели объявили І уровень опасности. Об этом сообщает ГосЧС.
В Киеве и области, а также в северных областях, Винницкой и Черкасской прогнозируют гололед. На территории западных и северных областей прогнозируют гололедицу.
Кроме того, почти на всей территории Украины наблюдается туман.
"По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области, а также в большинстве областей сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта.
Напомним, в Украине из-за осложнения погодных условий обесточены 107 населенных пунктов. Это произошло из-за дождя и ветра. Населенные пункты обесточены в трех областях.