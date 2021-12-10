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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за гололеда и тумана

гололед
Укринформ

Из-за ухудшения погодных условий возможно нарушение движения транспорта

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели объявили І уровень опасности. Об этом сообщает ГосЧС.

В Киеве и области, а также в северных областях, Винницкой и Черкасской прогнозируют гололед. На территории западных и северных областей прогнозируют гололедицу. 

Кроме того, почти на всей территории Украины наблюдается туман

"По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области, а также в большинстве областей сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта.

Новости по теме: Погода в Украине: В большинстве регионов прогнозируют туман и гололедицу

Напомним, в Украине из-за осложнения погодных условий обесточены 107 населенных пунктов. Это произошло из-за дождя и ветра. Населенные пункты обесточены в трех областях. 

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на неделю. Так, в Украине прогнозируются дожди, мокрый снег, гололед на дорогах и повышение температуры воздуха – преимущественно до +2...-3°.
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