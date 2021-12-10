В Украине 9 декабря против COVID-19 вакцинировали более 157 тыс. человек

Первую дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизировано - 100 475 человек

За минувшие сутки, 9 декабря, в Украине сделали 157 728 прививок от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В частности, первую дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 26 284 188 человек, из них получил одну дозу – 14 951 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине получили хотя бы одну прививку 45,2% населения, прошли полный курс – 39,4%.

Напомним, по состоянию на утро 10 декабря в Украине зарегистрировано 3 543 684 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки – 11 327. Также за минувшие сутки госпитализирован – 2551 человек, летальных случаев – 442, выздоровели – 24 456 человек. За все время пандемии в Украине заболело – 3 543 684 человека, выздоровели – 3 158 426 человек, летальных случаев – 90 343.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что три региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%. Также к этому показателю приближаются Днепропетровская область – 49% и Черкасская область – 47%.